Son dakika: Beşiktaş Welinton transferinde Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan savunmaya takviye! Anlaşma sağlandı

Son dakika: transferinde ile prensip anlaşmasına vardı!

Son dakika: Beşiktaş Welinton transferinde Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı!

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden 'tan savunmaya takviye geldi. Siyah-beyazlılar, 'un başarılı stoperi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden 'tan savunma hattına takviye geldi. Victor Ruiz'in alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından stoper arayışlarına hız veren siyah-beyazlı kurmaylar, bu sezon 'daki performansıyla göz kamaştıran için harekete geçmişti. Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu sezon Alanyaspor ile 22 maçta forma giyen Brezilyalı stoper 2 gol katkısı verdi.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 19:06
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