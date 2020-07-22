Son dakika: Beşiktaş Welinton transferinde Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı!
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş'tan savunmaya takviye geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un başarılı stoperi Welinton için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş'tan savunma hattına takviye geldi. Victor Ruiz'in alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından stoper arayışlarına hız veren siyah-beyazlı kurmaylar, bu sezon Alanyaspor'daki performansıyla göz kamaştıran Welinton için harekete geçmişti. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.
Bu sezon Alanyaspor ile 22 maçta forma giyen Brezilyalı stoper 2 gol katkısı verdi.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 19:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş Welinton transferinde Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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