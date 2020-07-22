Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in sözleşmesini feshetmesinin ardından Roco'yla da yolların ayrılması beklenirken, takıma geri dönecek olan Isimat-Mirin'le ilgili ise flaş bir karar alındı. Toulouse'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Fransız stoper, iyi bir teklif gelmemesi halinde siyah-beyazlılarda kalacak. İşte detaylar...
Toulouse Kulübü, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Isimat-Mirin'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Fransız stoper böylece siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.
Stoper bölgesinde Ruiz'in gidişinin ardından Roco'yla yolları ayırması beklenen Beşiktaş, takıma geri dönecek olan Mirin'in geleceği hakkında ise kararsız...
İYİ TEKLİF GELMEZSE TAKIMDA KALACAK
Sabah'ın haberine göre, stopere iki transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, iyi bir teklif gelene dek Mirin'i göndermeyecek ve Fransız futbolcudan bonservis bedeli kazanacak. Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mirin, takımda kalması halinde önümüzdeki sezon için 1.2, sonraki yıl için de 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak.
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Takımda kalacak mı? İşte Beşiktaş'ın Mirin planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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