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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Takımda kalacak mı? İşte Beşiktaş'ın Mirin planı

Takımda kalacak mı? İşte 'ın planı

Takımda kalacak mı? İşte Beşiktaş'ın Mirin planı

'ta Victor Ruiz'in sözleşmesini feshetmesinin ardından Roco'yla da yolların ayrılması beklenirken, takıma geri dönecek olan Isimat-'le ilgili ise flaş bir karar alındı. Toulouse'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Fransız stoper, iyi bir teklif gelmemesi halinde siyah-beyazlılarda kalacak. İşte detaylar...

Toulouse Kulübü, sezon başında 'tan kiraladığı Isimat-'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Fransız stoper böylece siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.

Stoper bölgesinde Ruiz'in gidişinin ardından Roco'yla yolları ayırması beklenen Beşiktaş, takıma geri dönecek olan Mirin'in geleceği hakkında ise kararsız...

İYİ TEKLİF GELMEZSE TAKIMDA KALACAK

Sabah'ın haberine göre, stopere iki yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, iyi bir teklif gelene dek Mirin'i göndermeyecek ve Fransız futbolcudan bonservis bedeli kazanacak. Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mirin, takımda kalması halinde önümüzdeki sezon için 1.2, sonraki yıl için de 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak.

  1. 22.07.2020
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