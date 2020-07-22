Beşiktaş'ta Burak Yılmaz resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz'a Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille talip olmuştu.

Transfer için siyah-beyazlı yönetimden izin talep eden Yılmaz'a alacaklarını bırakması halinde gidebileceği yanıtı verilmişti.

A Spor'un haberine göre yönetim ile yapılan görüşmelerin sonunda yıldız golcü, 12 milyon TL'lik alacaklarının 6 milyon TL'sini kulüpte bırakmayı kabul etti.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz'ın maaş yükünden kurtulmak isteyen Kara Kartal, bu transfere sıcak bakıyor.

Lille ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor.