Beşiktaş'ta Burak Yılmaz resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, 35 yaşındaki yıldız golcü Burak Yılmaz'ın transferi adına Beşiktaş Kulübü'yle gerçekleştirilen görüşmelerde son aşamaya geldi.
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz'a Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille talip olmuştu.
Transfer için siyah-beyazlı yönetimden izin talep eden Yılmaz'a alacaklarını bırakması halinde gidebileceği yanıtı verilmişti.
A Spor'un haberine göre yönetim ile yapılan görüşmelerin sonunda yıldız golcü, 12 milyon TL'lik alacaklarının 6 milyon TL'sini kulüpte bırakmayı kabul etti.
2 yıl daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz'ın maaş yükünden kurtulmak isteyen Kara Kartal, bu transfere sıcak bakıyor.
Lille ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 17:21
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- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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