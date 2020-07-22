Beşiktaş'ta Burak Yılmaz resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yıldızı resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi

'ta resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi

Ligue 1 takımlarından Lille, 35 yaşındaki yıldız golcü 'ın transferi adına Kulübü'yle gerçekleştirilen görüşmelerde son aşamaya geldi.

'ın yıldız golcüsü 'a Ligue 1 ekiplerinden Lille talip olmuştu.

için siyah-beyazlı yönetimden izin talep eden Yılmaz'a alacaklarını bırakması halinde gidebileceği yanıtı verilmişti.

A Spor'un haberine göre yönetim ile yapılan görüşmelerin sonunda yıldız golcü, 12 milyon TL'lik alacaklarının 6 milyon TL'sini kulüpte bırakmayı kabul etti.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan Burak Yılmaz'ın maaş yükünden kurtulmak isteyen , bu transfere sıcak bakıyor.

Lille ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Burak Yılmaz Lille'e transfer oluyor
  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 17:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA