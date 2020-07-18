Beşiktaş'ta yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken teknik direktör Sergen Yalçın da pek alışılmadık bir şekilde oyuncularını hazırlıyor. Geçen haftaki Yeni Malatyaspor mücadelesi sonrası derbi için "Kimin oynadığı fark etmez. Çok önemli değil, oyuncularımız var, çıkarlar ve ellerinden geleni yaparlar" diyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, kendine has üslubuyla talebelerini motive ediyor. "Aramızdan ayrılanlar oldu. Zor bir sezondu. Güzel bitirmek için bu derbi bir fırsat" ifadesini kullanan tecrübeli hoca konuşmasına şöyle devam etti.

GENÇ OYUNCULARLA KONUŞTU

"Bu fırsatı değerlendirin. Çıkın, kazanın işte. Yönetimin de taraftarın da yüzünü güldürün." Galibiyet serisinin devam etmesi gerektiğini de vurgulayan siyah-beyazlı hoca, "Sezonu arka arkaya zaferlerle bitirmek gelecek yıl için de ekstra motivasyon kaynağı olur" diye konuştu. Öte yandan, dünkü idman sırasında çalışmayı sık sık durdurup uyarılarda bulunan Sergen Yalçın, antrenman bitiminde de bazı isimlerle bire bir görüştü. Sergen Yalçın'ın özellikle genç oyuncular Erdoğan, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra ve Kerem'e tamamen derbiye konsantre olmalarını söylediği bildirildi. Yalçın bu isimlerden biriyle maça başlayabilir.