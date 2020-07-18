Çıkın kazanın
Malatyaspor maçı sonrası, "Derbide kim oynarsa fark etmez” diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yine kendine has üslubuyla konuştu. Deneyimli teknik adam, oyuncılarıyla yaptığı toplantıda, "Zor sezonu güzel bitirmek için bu derbi bir fırsat. Çıkın, kazanın işte!" ifadesini kullandı.
Beşiktaş'ta yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi için çalışmalar tüm hızıyla sürerken teknik direktör Sergen Yalçın da pek alışılmadık bir şekilde oyuncularını hazırlıyor. Geçen haftaki Yeni Malatyaspor mücadelesi sonrası derbi için "Kimin oynadığı fark etmez. Çok önemli değil, oyuncularımız var, çıkarlar ve ellerinden geleni yaparlar" diyen 47 yaşındaki çalıştırıcı, kendine has üslubuyla talebelerini motive ediyor. "Aramızdan ayrılanlar oldu. Zor bir sezondu. Güzel bitirmek için bu derbi bir fırsat" ifadesini kullanan tecrübeli hoca konuşmasına şöyle devam etti.
GENÇ OYUNCULARLA KONUŞTU
"Bu fırsatı değerlendirin. Çıkın, kazanın işte. Yönetimin de taraftarın da yüzünü güldürün." Galibiyet serisinin devam etmesi gerektiğini de vurgulayan siyah-beyazlı hoca, "Sezonu arka arkaya zaferlerle bitirmek gelecek yıl için de ekstra motivasyon kaynağı olur" diye konuştu. Öte yandan, dünkü idman sırasında çalışmayı sık sık durdurup uyarılarda bulunan Sergen Yalçın, antrenman bitiminde de bazı isimlerle bire bir görüştü. Sergen Yalçın'ın özellikle genç oyuncular Erdoğan, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra ve Kerem'e tamamen derbiye konsantre olmalarını söylediği bildirildi. Yalçın bu isimlerden biriyle maça başlayabilir.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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