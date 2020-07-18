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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Gerson pazarlığı

Gerson pazarlığı

Kiralık oynadığı A.Gücü'nde Kulusic ile kavga edip bırakılan forvet 'le yol ayrımına gidildi. da bonservisi D. 'de olan futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Kıralık oynadığı A.Gücü'nde Kulusic ile kavga edip bırakılan forvet 'le yol ayrımına gidildi. da bonservisi D. 'de olan futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu ve ekibiyle pazarlıklarda son aşamaya geldi. Siyah- beyazlılar 500 bin euro kiralama bedeli ve 4 milyon euro'luk opsiyon için bastırıyor.
  1. 18.7.2020
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