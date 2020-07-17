Victor Ruiz'den eleştirilere flaş cevap!
Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz, menajerlik şirketi Magic Players üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. İspanyol savunma oyuncusu, corona virüsü pandemisi öncesi 4 ay maaş alamadığını ifade ederken, siyah-beyazlı yöneticilerin çözüm için hiçbir çaba göstermediğini belirtti.
Süper Lig'in bitimine 2 maç kala Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Victor Ruiz, kendisine gelen tepkiler sonrası açıklama yayınladı.
İspanyol futbolcu, menajerlik şirketi Magic Players üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"PANDEMİ ÖNCESİ 4 AYDAN FAZLADIR MAAŞ ALAMADIM"
Beşiktaş'la sözleşmemi feshetme kararı aldım çünkü kulüp, sözleşme imzaladığımız ilk günden beri sözleşme yükümlülüklerini erteledi. Pandemi öncesi 4 aydan fazla süredir maaş alamadım.
"ÇÖZÜM İÇİN UĞRAŞTIK AMA SONUÇ ALINAMADI"
Her gün antrenman yaparak, her maçta en üst seviyede oynamak için Beşiktaş'ta kalmıştım. Temsilcilerim kulübe pek çok kez çözüm amacıyla yaklaştı ama çözüm bulunamadı. Ben Beşiktaş taraftarlarına sevgisi ve desteği için minnettarım ve teşekkür ederim. Keşke planladığım gibi bitirebilseydim ama hayat ve iş her zaman planladığı gibi gitmiyor.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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