Son dakika: Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini feshetti
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Öte yandan siyah beyazlı kulüp de konu ile ilgili sosyal medya hesabından resmi açıklama yayınladı.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir derbi maçında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Son dakika haberine göre siyah-beyazlı takımın İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz, alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.
31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a sezon başında Villarreal'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla toplam 26 maça çıkan tecrübeli isim bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Ruiz'in Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA
Siyah beyazlı kulüp konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.
Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.
Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Beşiktaş JK"
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 16:39
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Son dakika: Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini feshetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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