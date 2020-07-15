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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: 'ta sözleşmesini feshetti

Son dakika: Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini feshetti

Son dakika haberine göre 'ın İspanyol stoperi , alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Öte yandan siyah beyazlı kulüp de konu ile ilgili sosyal medya hesabından resmi açıklama yayınladı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir derbi maçında karşı karşıya gelecek olan 'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Son dakika haberine göre siyah-beyazlı takımın İspanyol defans oyuncusu , alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a sezon başında Villarreal'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayla toplam 26 maça çıkan tecrübeli isim bu müsabakalarda 1 asist yaptı. Ruiz'in Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah beyazlı kulüp konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İspanya'nın Villareal takımından Kulübümüze transfer edilen futbolcu Victor Ruiz Torre 30.06.2022 tarihinde bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak fesh ettiğini tarafımıza bildirmiştir.

Kulübümüz futbolcu Victor Ruiz Torre'ye pandemi öncesi tüm ödemelerini eksiksiz şekilde yapmasına rağmen, pandemi dönemini kapsayan ödemeler konusunda görüşmeyi kabul etmemiş, lige ara verilen dönemin alacaklarını da herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyerek, sezon bitmeden tarafına ödenmesini talep etmiştir.

Futbolcunun tek taraflı şekilde gerçekleştirmiş olduğu fesih spor yargısına taşınacak olup, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda vakit kaybetmeden girişimlerde bulunulacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş JK"

Victor Ruiz Beşiktaş'la yollarını ayırdı

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 16:39
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