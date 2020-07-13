Gökhan Gönül'den transfer açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Gökhan Gönül'den transfer sözleri! "2 hafta sonra.."

'den transfer açıklaması!

Gökhan Gönül'den transfer açıklaması!

'ınn tecrübeli oyuncusu , 1-0 kazanılan maçı sonrasında takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

'in 32. haftasında deplasmanda 'u tek golle geçti.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Siyah-Beyazlıların tecrübeli futbolcusu , takımda geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Gönül, " İlk geldiğimde söz verdiğim gibi son ana kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Şu an için bir şey yok, 2 hafta sonra ne olur bilmiyorum. Ben son ana kadar mücadele edeceğim Beşiktaş için." dedi.

  1. 13.07.2020
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