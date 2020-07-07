Canlı yayında flaş iddia! "Beşiktaş'ta idmana çıkmayan isimler var"
Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında düşme hattındaki Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olarak Avrupa kupaları hedefinde ağır yara almıştı. A Spor yorumcusu Emre Bol, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş bir iddiada bulundu.
Son olarak Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında düşme hattındaki Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaşta flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş bir iddiada bulundu.
Bol, "Beşiktaş'ta bazı futbolcular paralarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmıyormuş. Geçen hafta hiç idmana çıkmayan isimler bile olmuş." ifadelerini kullandı.
??? Emre Bol: "Beşiktaş'ta bazı futbolcular paralarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmıyormuş. Geçen hafta hiç idmana çıkmayan isimler bile olmuş." pic.twitter.com/vdsEhWWSox— Fotomaç (@fotomac) July 7, 2020
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 01:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Canlı yayında flaş iddia! "Beşiktaş'ta idmana çıkmayan isimler var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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