Canlı yayında flaş iddia! "Beşiktaş'ta idmana çıkmayan isimler var"

Son olarak Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında düşme hattındaki Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaşta flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş bir iddiada bulundu.

Bol, "Beşiktaş'ta bazı futbolcular paralarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmıyormuş. Geçen hafta hiç idmana çıkmayan isimler bile olmuş." ifadelerini kullandı.