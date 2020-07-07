Canlı yayında flaş iddia! "Beşiktaş'ta idmana çıkmayan isimler var" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Canlı yayında flaş iddia! "'ta idmana çıkmayan isimler var"

Canlı yayında flaş iddia! "Beşiktaş'ta idmana çıkmayan isimler var"

'de 30. haftanın kapanış maçında düşme hattındaki 'a konuk olan , rakibine 3-1 mağlup olarak Avrupa kupaları hedefinde ağır yara almıştı. A Spor yorumcusu Bol, programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş bir iddiada bulundu.

Son olarak 'de 30. haftanın kapanış maçında düşme hattındaki 'a 3-1 mağlup olan Beşiktaşta flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Bol, programında 'ın gündemine dair flaş bir iddiada bulundu.

Bol, "Beşiktaş'ta bazı futbolcular paralarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmıyormuş. Geçen hafta hiç idmana çıkmayan isimler bile olmuş." ifadelerini kullandı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 01:20
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