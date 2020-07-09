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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Serdar Dursun takibe alındı

'u takibe aldı

Beşiktaş Serdar Dursun'u takibe aldı

98'in 28 yaşındaki Türk golcüsü 'un adı ile anılıyor. 'de yer alan habere göre; Darmstad ile 2. Bundesliga'da 16 gol ve 6 asistlik bir sezona imza atan Serdar Dursun'un, büyük bir kulüp için Darmstadt'tan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın ilgilendiği bilgisi verildi.

98'in 28 yaşındaki Türk golcüsü 'un adı ile anılıyor. 'de yer alan habere göre; Darmstad ile 2. Bundesliga'da 16 gol ve 6 asistlik bir sezona imza atan Serdar Dursun'un, büyük bir kulüp için Darmstadt'tan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın ilgilendiği bilgisi verildi.

  1. 9.7.2020
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