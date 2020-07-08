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Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'de Kayserispor ile karşı karşıya gelen ve deplasmandan 3-1'lik mağlubiyetle dönen siyah beyazlılarda moraller bozulurken, maç sonrasında Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Yalçın, Çebi'ye verdiği mesajda o konuyla ilgili, "Kimsenin gözünün yaşına bakma!" dedi. İşte detaylar...
8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:10
Güncelleme: 08.07.2020 15:21
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Kayseri deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgiyle Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda büyük bir fırsatı tepen Beşiktaş'ta moraller bozuldu.
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Üst üste alınan iki galibiyet sonrası Kayseri'den puansız dönen siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında bir görüşme gerçekleşti.
Takımın şu andaki durumunun yanı sıra gelecek planlaması hakkında da görüş alışverişi yapan ikili arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
Takımdaki oyuncuların kazandığı yıllık ücretleri detaylarıyla incelediğini söyleyen Sergen Yalçın "Başkan'ım bu rakamlar çok köpürtülmüş" dedi.
Şu anda elindeki mevcut kadroya ödenen senelik ücretlerin yarısına bu kalitede bir takımı oluşturabileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam "Gelecek sezon kimsenin gözünün yaşına bakmamalıyız" dedi.