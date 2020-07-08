Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'de Kayserispor ile karşı karşıya gelen ve deplasmandan 3-1'lik mağlubiyetle dönen siyah beyazlılarda moraller bozulurken, maç sonrasında Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Yalçın, Çebi'ye verdiği mesajda o konuyla ilgili, "Kimsenin gözünün yaşına bakma!" dedi. İşte detaylar...
8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:10 Güncelleme: 08.07.2020 15:21
Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!

Kayseri deplasmanında alınan 3-1'lik yenilgiyle Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda büyük bir fırsatı tepen Beşiktaş'ta moraller bozuldu.

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Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!

Üst üste alınan iki galibiyet sonrası Kayseri'den puansız dönen siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında bir görüşme gerçekleşti.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!

Takımın şu andaki durumunun yanı sıra gelecek planlaması hakkında da görüş alışverişi yapan ikili arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!

Takımdaki oyuncuların kazandığı yıllık ücretleri detaylarıyla incelediğini söyleyen Sergen Yalçın "Başkan'ım bu rakamlar çok köpürtülmüş" dedi.

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!

Şu anda elindeki mevcut kadroya ödenen senelik ücretlerin yarısına bu kalitede bir takımı oluşturabileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam "Gelecek sezon kimsenin gözünün yaşına bakmamalıyız" dedi.

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