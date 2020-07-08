Haberler Galeri Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'de Kayserispor ile karşı karşıya gelen ve deplasmandan 3-1'lik mağlubiyetle dönen siyah beyazlılarda moraller bozulurken, maç sonrasında Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. Yalçın, Çebi'ye verdiği mesajda o konuyla ilgili, "Kimsenin gözünün yaşına bakma!" dedi. İşte detaylar...

8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:10 Güncelleme: 08.07.2020 15:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





