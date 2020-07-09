Yükselme zamanı! İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligin 30. haftasında Kayserispor'a 3-1 mağlup olarak rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatma şansını yitiren siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Rakibi Kasımpaşa ise 36 puana sahip. Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyahbeyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı. Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.



MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens (Boyd), Boateng, N'Koudou, Burak.



KASIMPAŞA: Ramazan, Tirpan, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.

KAZANMAYA MECBURUZ

Kara Kartal'ın rakibi Kasımpaşa ise son dönemde büyük bir çıkış yakaladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir yükseliş trendine giren Kasımpaşa'yı yenerek hem zirveye bir adım daha yaklaşmak hem de rakibinin yenilmezlik serisine son vermek istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Bu saatten sonra 1 puan kaybı bile yaşamamalıyız. Avrupa'da mücadele etmek istiyorsak tek şansımız sahadan üç puanla ayrılmak. Bunun için herkes performansının %100'ünü sahaya yansıtmalı" dediği öğrenildi.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa karşılşaması öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida ve Umut Nayir'in 3'er sarı kartı var. Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.



Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta geçen sezon 3-2, 2017-18 sezonunda 2-1, 2016-17 sezonunda da 4-1 mağlup etti.



Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi.

TYLER BOYD FORMA BEKLIYOR

Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugünkü mücadelede oynayabilecek. Tecrübeli teknik adamın, Kayseri karşısında etkisiz kalan Lens'in yerine Boyd'u ilk 11'de sahaya sürebileceği öğrenildi.