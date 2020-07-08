N'Sakala'dan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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N'Sakala'dan sorusuna flaş yanıt!

N'Sakala'dan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt!

N'Sakala, 'lik maçının ardından açıklamalarda bulundu. 'la anlaştığı iddia edilen yıldız sol bek, bu konuyla ilgili soruya, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" yanıtını verdi.

Alanyaspor'un yendiği maçın ardından futbolcu N'Sakala, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'la anlaştığı iddia edilen yıldız sol bek, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Galibiyeti de değerlendiren N'Sakala, "Şu anda iyi bir pozisyondayız, ilk 5'e oynama adına bir avantaj sağladık. Bugün çok iyi performans yapamadık ama akıllıca oynadık ve kazanmayı başardık, umarım sezonun finalini de iyi yaparız" ifadesini kullandı.

  1. 08.07.2020
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