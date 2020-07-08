N'Sakala'dan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt!
Alanyasporlu Fabrice N'Sakala, 4-1'lik Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen yıldız sol bek, bu konuyla ilgili soruya, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" yanıtını verdi.
Alanyaspor'un Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçın ardından Alanyasporlu futbolcu Fabrice N'Sakala, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilen yıldız sol bek, "Şu anda transferi düşünmüyorum. Sezon bittikten sonra bunlara bakacağız. Transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.
Galibiyeti de değerlendiren N'Sakala, "Şu anda iyi bir pozisyondayız, ilk 5'e oynama adına bir avantaj sağladık. Bugün çok iyi performans yapamadık ama akıllıca oynadık ve kazanmayı başardık, umarım sezonun finalini de iyi yaparız" ifadesini kullandı.
- 08.07.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
N'Sakala'dan Beşiktaş sorusuna flaş yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.