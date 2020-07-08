Alanyaspor 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Süper Lig Galatasaray'da kabus sürüyor!

4-1 | MAÇ SONUCU

Alanyaspor 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

'in 31. haftasında , Aytemiz 'a konuk oldu. Akdeniz ekibi mücadeleyi 4-1 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Papiss Cisse (2), Bakasetas ve Mustafa Pektemek kaydetti. Cimbom'un tek golü 'ten geldi.

Aytemiz sahasında konuk ettiği 'ı farklı geçti. Turuncu-yeşilliler mücadeleyi 4-1 kazanarak Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puan kazandı. Birçok futbolcusundan yoksun olan sarı-kırmızılılar istenilen performansı gösteremediği maçta sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Cisse (2), Bakasetas ve Mustafa Pektemek attı. Sarı-kırmızılı takımın tek golü 'ten geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 51'e yükselterek 5. sırada yer aldı. Galatasaray ise 52 puanda kaldı ve 4. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'IN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI!
Galatasaray, Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak 'de son oynadığı 7 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği karşısında 3 puan almıştı.

SÜPER LİG'DE CISSE FIRTINASI!
Alanyaspor'un deneyimli santrforu Papiss Cisse gollerine Galatasaray karşısında da devam etti. Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma karşı attığı 2 golle toplam gol sayısını 22'ye yükselterek gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

DEPLASMANDA 5. YENİLGİ
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de dış sahadaki 15. maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte deplasmandaki 5. yenilgisini aldı. Aslan söz konusu diğer müsabakalarda ise 5 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazandı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 23:12
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