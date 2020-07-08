Alanyaspor 4-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Akdeniz ekibi mücadeleyi 4-1 kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Papiss Cisse (2), Bakasetas ve Mustafa Pektemek kaydetti. Cimbom'un tek golü Adem Büyük'ten geldi.
Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı farklı geçti. Turuncu-yeşilliler mücadeleyi 4-1 kazanarak Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puan kazandı. Birçok futbolcusundan yoksun olan sarı-kırmızılılar istenilen performansı gösteremediği maçta sahadan boynu bükük ayrılan taraf oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Cisse (2), Bakasetas ve Mustafa Pektemek attı. Sarı-kırmızılı takımın tek golü Adem Büyük'ten geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 51'e yükselterek 5. sırada yer aldı. Galatasaray ise 52 puanda kaldı ve 4. sırada bulunuyor.
GALATASARAY'IN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI!
Galatasaray, Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak Süper Lig'de son oynadığı 7 karşılaşmada da galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği karşısında 3 puan almıştı.
SÜPER LİG'DE CISSE FIRTINASI!
Alanyaspor'un deneyimli santrforu Papiss Cisse gollerine Galatasaray karşısında da devam etti. Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takıma karşı attığı 2 golle toplam gol sayısını 22'ye yükselterek gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.
DEPLASMANDA 5. YENİLGİ
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de dış sahadaki 15. maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte deplasmandaki 5. yenilgisini aldı. Aslan söz konusu diğer müsabakalarda ise 5 kez galip gelirken, 5 kez de berabere kaldı.
Galatasaray, deplasmandaki son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı kazandı.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 23:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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