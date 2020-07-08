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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Mensah için görüştük

Mensah için görüştük

'ın listesindeki isimlerden için, cephesinden bir açıklama geldi.

'ın listesindeki isimlerden için, cephesinden bir açıklama geldi. Kayserisipor Başkanı Berna Gözbaşı bu transfer için açıklamalarda bulunurken "Mensah için resmi olarak sadece Beşiktaş ile görüştük" dedi. Mensah'ın da Beşiktaş'ta forma giymek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.
  1. 8.7.2020
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