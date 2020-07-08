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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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’ta durmak yok

Beşiktaş’ta durmak yok

, maçı hazırlıklarına dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

, maçı hazırlıklarına dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. maçında oynayan futbolcular, streching çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ısınma koşuları, istasyon koşuları, streching, 5'e 2 çalışması, 1'e 1 pas-şut çalışması ve dar alanda yapılan kontrol-pas çalışması yaptı.
  1. 8.7.2020
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