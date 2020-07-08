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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Heyecan duyuyorum

Heyecan duyuyorum

'ın transferi için resmi teklif yaptığı Karşıyaka'nın genç yıldız adayı , siyah-beyazlı takıma transferi hakkında ilk kez konuştu.

'ın transferi için resmi teklif yaptığı Karşıyaka'nın genç yıldız adayı , siyah-beyazlı takıma transferi hakkında ilk kez konuştu. İnci, "Beşiktaş haberleri beni heyecanlandırıyor. Her genç futbolcu gibi hayallerim var. Tekliflerinin gelmesi beni mutlu ediyor, Avrupa hayalim var" dedi. En çok beğendiği futbolcunun Totti olduğunu belirten Doğukan, "Ama ben kendi ismimi yaratmak istiyorum, örnek olmak istiyorum" diye konuştu.
  1. 8.7.2020
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