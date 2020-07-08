Kerem şans istedi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kerem şans istedi

Kerem şans istedi

Kerem şans istedi

'ın altyapısından A 'a yükselen , mücadelesine yedek kulübesindeydi.

'ın altyapısından A 'a yükselen , mücadelesine yedek kulübesindeydi. 19 yaşındaki sağ bek "İnşallah ilerleyen zamanlarda Rıdvan ve Ersin gibi şans bulmayı diliyorum. Takım olarak iyi çalışıyoruz. Sergen hoca gençlere çok iyi yaklaşıyor. Ondan kendimize ne katsak bizim için kardır" şeklinde konuştu.
  1. 8.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kerem şans istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA