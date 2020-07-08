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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Gençlere tam destek

Gençlere tam destek

Önceki akşam oynanan maçta ilk golde Rıdvan'ın, ikinci golde ise Ersin'in yaptığı hatalar 'ın sahadan puansız ayrılmasına neden oldu. ; "Gençler hata yapacak, bunlar son derece doğal" diyerek oyuncularına sahip çıktı.

Önceki akşam oynanan maçta ilk golde Rıdvan'ın, ikinci golde ise Ersin'in yaptığı hatalar 'ın sahadan puansız ayrılmasına neden oldu. ; "Gençler hata yapacak, bunlar son derece doğal" dese de; bir diğer grup ise zorlu yarışta gençlere haddinden fazla güvenilirse hem bu hataları yapmanın önüne geçilemeyeceği, hem de yarışa uzun süre tutunulamayacağını savunuyor. Yalçın ise Rıdvan ile Ersin'e böyle sahip çıktı: Kaybedeceksek gençlerin hatalarıyla kaybedelim!
  1. 8.7.2020
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