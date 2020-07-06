Flaş Sergen Yalçın yorumu! "Ronaldo vardı da..."
A Spor yorumcusu Emre Bol, Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Sergen Yalçın'ın elinde Ronaldo vardı da mı oynatmadı, elindeki mal bu. Sergen Yalçın'ı çok fazla suçlamamak lazım. Hatta bu takımla arka arkaya alınan farklı galibiyetler benim için şaşırtıcıydı." ifadelerini kullandı.
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