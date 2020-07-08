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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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'a ihtarname gönderdi!

Domagoj Vida Beşiktaş'a ihtarname gönderdi!

'ın Hırvat yıldızı ’nın menajeri Beşiktaş'a 11 milyon TL’lik ihtarname gönderdi.

Ekonomik olarak zor günler geçiren 'a bir kötü haber de stoper 'dan geldi.

TRT SPOR'un haberine göre, Hırvat oyuncunun menajeri, 1.5 milyon euroluk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 16:53
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