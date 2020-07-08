Domagoj Vida Beşiktaş'a ihtarname gönderdi!
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida’nın menajeri Beşiktaş'a 11 milyon TL’lik ihtarname gönderdi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Domagoj Vida'dan geldi.
TRT SPOR'un haberine göre, Hırvat oyuncunun menajeri, 1.5 milyon euroluk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 16:53
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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