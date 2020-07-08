Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş F.Bahçe'den ayrılan isim Beşiktaş'a! 2 yıllık anlaşma

'den ayrılan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Erkek Takımı, Beko'dan ayrılan 'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını yürüten Erkek Takımı, 'yı renklerine bağladı. BeIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki kısa forvet ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

'nin altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giyen Egehan Arna, geçtiğimiz gün kulübüyle yollarını ayırmıştı.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 16:58
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