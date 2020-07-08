Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Egehan Arna'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını yürüten Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Egehan Arna'yı renklerine bağladı. BeIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki kısa forvet ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giyen Egehan Arna, geçtiğimiz gün kulübüyle yollarını ayırmıştı.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 16:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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