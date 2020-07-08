Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını yürüten Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Egehan Arna'yı renklerine bağladı. BeIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki kısa forvet ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giyen Egehan Arna, geçtiğimiz gün kulübüyle yollarını ayırmıştı.



