Haberler Futbol Mali-Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mali-Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu 1. haftasında Mali ile Zambiya karşı karşıya gelecek. Fas'ta düzenlenen turnuvaya etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Fas ve Komorlar'ın da yer aldığı grupta avantajlı bir skor almayı hedefleyen takımlar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Öte yandan futbolseverler, "Mali-Zambiya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Mali-Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 10:44
Mali-Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Mali ile Zambiya, turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak için karşı karşıya geliyor. Fas'ta düzenlenen organizasyonda her iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Fas ve Komorlar'ın da bulunduğu grupta kritik öneme sahip bu mücadelede hata yapmak istemeyen takımlar, sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Peki, Mali-Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Mali-Zambiya maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

MALİ-ZAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Mali-Zambiya maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

MALİ-ZAMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

V. Muhammed Stadyumu'nda oynanacak Mali-Zambiya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

