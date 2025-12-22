Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Mali ile Zambiya, turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak için karşı karşıya geliyor. Fas'ta düzenlenen organizasyonda her iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Fas ve Komorlar'ın da bulunduğu grupta kritik öneme sahip bu mücadelede hata yapmak istemeyen takımlar, sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Peki, Mali-Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Mali-Zambiya maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

MALİ-ZAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Mali-Zambiya maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

MALİ-ZAMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

V. Muhammed Stadyumu'nda oynanacak Mali-Zambiya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.