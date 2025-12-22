Hollanda basını duyurdu! Fenerbahçe ve Kenneth Taylor...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Hollanda basını, sarı lacivertlilerin Ajax'ın orta saha oyuncusu Kenneth Taylor ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 10:25
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına çok az bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler orta sahaya bir takviye yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda rotasını Hollanda'ya çeviren sarı-lacivertlilerin PSV'nin yıldız isimlerinden Joey Veerman'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Veerman ile kişisel şartlarda anlaştığı ve transfere hazır olduğunu yazarken sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel karşılığında serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazırlandığını iddia etmişti.

TAYLOR YERİNE VEERMAN

Öte yandan tüm bu transfer süreci ile ilgili Hollanda medyasından da flaş bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Ajax'ın 23 yaşındaki yıldızı Kenneth Taylor'la ilgilendiğini ancak sarı-lacivertlilerin son anda PSV'den Veerman'ı tercih ettiği öne sürüldü.

"Bu transfer şimdilik gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor" ifadelerine yer verildi.

