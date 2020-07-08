Vagner Love imzayı attı! İşte yeni takımı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Kartal'ın eski yıldızı imzayı attı! İşte yeni takımı

imzayı attı! İşte yeni takımı

Vagner Love imzayı attı! İşte yeni takımı

Bir dönem 'de ve Aytemiz formalarını terleten 36 yaşındaki golcü futbolcu , ekibi 'a imzayı attı.

1. ekiplerinden , Brezilyalı golcü 'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncuyla uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.

ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA , Shandong Luneng, 'de ise Aytemiz ve formalarını giymişti.

  1. 08.07.2020
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