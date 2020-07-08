Orkun Kökçü Beşiktaş hayalini açıkladı!

Orkun Kökçü'den Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması geldi. TRT Spor'a konuşan genç futbolcu, "Beşiktaş taraftarıyım. Haber çıkması benim için problem değil. Ben Beşiktaş taraftarıyım sonuçta. 3 sene önce bir teklif olmuştu ama yakın zamanda resmi bir teklif yok." dedi.

"SERGEN YALÇIN BÜYÜK FUTBOLCUYDU"

Sergen Yalçın hakkında ise, ''Sergen Yalçın büyük bir futbolcuydu. Chelsea'ye karşı 2 güzel gol attı. Türk futbolu için çok büyük bir isim.'' açıklamasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK HAYALİM"

Hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söyleyen Kökçü, "Profesyonel futbolcuyuz ama Beşiktaş benim için bir numara. Beşiktaş'ta oynamak hayalim." ifadelerini kullandı.