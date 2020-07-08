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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Orkun Kökçü hayalini açıkladı!

Orkun Kökçü Beşiktaş hayalini açıkladı!

ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'den kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. taraftarı olduğunu belirten genç yıldız, hayalinin siyah-beyazlı formayı giymek olduğunu söyledi.

Orkun Kökçü'den ve açıklaması geldi. Spor'a konuşan genç futbolcu, "Beşiktaş taraftarıyım. Haber çıkması benim için problem değil. Ben Beşiktaş taraftarıyım sonuçta. 3 sene önce bir teklif olmuştu ama yakın zamanda resmi bir teklif yok." dedi.

"SERGEN YALÇIN BÜYÜK FUTBOLCUYDU"
Sergen Yalçın hakkında ise, ''Sergen Yalçın büyük bir futbolcuydu. 'ye karşı 2 güzel gol attı. Türk futbolu için çok büyük bir isim.'' açıklamasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK HAYALİM"
Hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söyleyen Kökçü, "Profesyonel futbolcuyuz ama Beşiktaş benim için bir numara. Beşiktaş'ta oynamak hayalim." ifadelerini kullandı.

  1. 08.07.2020
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