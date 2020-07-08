Orkun Kökçü Beşiktaş hayalini açıkladı!
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'den kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten genç yıldız, hayalinin siyah-beyazlı formayı giymek olduğunu söyledi.
Orkun Kökçü'den Beşiktaş ve Sergen Yalçın açıklaması geldi. TRT Spor'a konuşan genç futbolcu, "Beşiktaş taraftarıyım. Haber çıkması benim için problem değil. Ben Beşiktaş taraftarıyım sonuçta. 3 sene önce bir teklif olmuştu ama yakın zamanda resmi bir teklif yok." dedi.
"SERGEN YALÇIN BÜYÜK FUTBOLCUYDU"
Sergen Yalçın hakkında ise, ''Sergen Yalçın büyük bir futbolcuydu. Chelsea'ye karşı 2 güzel gol attı. Türk futbolu için çok büyük bir isim.'' açıklamasını yaptı.
"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK HAYALİM"
Hayalinin Beşiktaş'ta oynamak olduğunu söyleyen Kökçü, "Profesyonel futbolcuyuz ama Beşiktaş benim için bir numara. Beşiktaş'ta oynamak hayalim." ifadelerini kullandı.
- 08.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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