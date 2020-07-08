Sergen Yalçın'dan oyunculara: Durmak yok yola devam!
Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı öncesi takımına moral verdi. Tecrübeli teknik adam, “Basit hatalar nedeniyle kaybettiğimiz bir maçtı, ama bu mağlubiyet hiçbir şeyin sonu değil, kesinlikle olmayacak. Hesapta olmayan bir kayıp yaşadık ama unutmayın, bu herkesin başına gelebilir. Sonuna kadar savaşacağız" dedi.
Beşiktaş'ta deplasmanda alınan Kayserispor mağlubiyeti moralleri bozsa da, teknik direktör Sergen Yalçın takımına umut vermeye devam ediyor. Oyuncularından, beklenmedik yenilgiye rağmen morallerini bozmamalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, "Hepiniz farkındasınız, belki de farklı kazanabileceğimiz bir maçı basit hatalar nedeniyle kaybettik. Bunu ilk kez yaşamıyorsunuz, son kez de olmayacak. Ama yapmanız gereken ilk şey, bu maçı geride bırakmak. Hatalarımızı görerek, bundan dersler çıkarmayı hep birlikte başaracağız. Sizden isteğim sadece ama sadece kalan 4 haftaya odaklanmanız. Bu mağlubiyet hiçbir şeyin sonu değil, kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullandı.
"LİGİ EN İYİ YERDE TAMAMLAYACAĞIZ"
Dün sabahki idman öncesinde oyuncularıyla mini bir toplantı yapan Yalçın şöyle devam etti: "Sadece avantajımızı kaybettik, o kadar. Sıralamayı değiştirmek elimizde. Sonuna kadar savaşacağız. Beşiktaş formasının hakkını verecek ve ligi en iyi yerde tamamlayacağız. Ben, yönetimimiz ve bu camia size güveniyor, inanıyor. Onları mahcup etmeyelim."
- 8.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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