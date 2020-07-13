Yeni Malatya 0-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar kritik maçtan 1-0 galip ayrılıp Avrupa yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Beşiktaş aradığı golü 52. dakikada buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Caner Erkin, siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan isim oldu: 0-1.

Ligde 2 maç sonra kaybeden ev sahibi Yeni Malatya 32 puanda kalırken, son 5 maçta 4. galibiyetini alan Beşiktaş ise puanını 56'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılma yolunda son 2 haftaya büyük avantajla girdi.

2'nci dakikada Caner'in yaptığı ortada Gökhan Gönül kafa vuruşunu yaptı, top kalenin sağından auta çıktı.



12'nci dakikada Umut'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre şutunu çekti, top az farkla auta gitti.



35'inci dakikada Mina'nın savunmadan uzun pasında kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'nun kafa vuruşunda top, orta sahada Murat Yılıdırım'ın önünde kaldı. Murat'ın uzaktan şutunda top farklı şekilde auta çıktı.



38'inci dakikada N'Koudou'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Farnolle gole izin vermedi.



44'üncü dakikada üst üste çalımlarla Beşiktaş ceza sahasına giren Hadebe, topu içeri çevirdi. Altıpasta kimsenin dokunamadığı top arka direkte Gökhan Töre'nin önünde kaldı. Gökhan pasını Robin Yalçın'a çıkardı, Robin'in zayıf şutunda kaleci Ersin topun sahibi oldu.

49'nuncu dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Gökhan Gönül, kaleci Farnolle'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Caner, topu kaleci Farnolle'nin solundan ağlara gönderdi: 0-1.



74'üncü dakikada Murat Yıldırım'ın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa Kjartansson kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



81'inci dakikada sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında Gökhan Töre ortasını yaptı. Altıpas içindeki Kjartansson'un şutunda top auta çıktı.



86'ncı dakikada Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta, top kalenin yanından az farkla auta çıktı.



90'ıncı dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

BEŞİKTAŞ SAHAYA SANTRFORSUZ ÇIKTI

Siyah-beyazlı takım, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ileri uçta 4 kanat oyuncusuyla mücadele etti. Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemedi. Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle galibiyeti getiren Güven Yalçın ise yedekler arasında maça başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattında daha çok kanatlarda görev yapan futbolcuları Lens, Boyd, Diaby ve N'Koudou ile gol aradı.

SERGEN YALÇIN 205 GÜN SONRA...

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı'na 205 gün sonra rakip olarak çıktı. Sezon başında sarı-siyahlı ekibin başına geçen Sergen Yalçın, Malatya temsilcisi ile son iç saha maçında 21 Aralık 2019'da Çaykur Rizespor ile karşılaşmıştı.