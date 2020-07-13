Sergen Yalçın'dan Burak ve Boateng açıklaması! Derbide...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, oynadıkları oyunun bir önemi olmadığını ve artık sonuç odaklı maça çıktıklarını belirtti.
"Oyuncular için zor bir süreç." diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu kadar ara vermek. Bugün zor bir oyundu. Kayseri'de de böyle bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 maç arka arkaya oynadık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bütün kurgumuz maçları kazanmak üzerine. Artık oyunun önemi yok, nasıl kazanıyorsak öyle oynayacağız." dedi.
Yalçın, "Önümüze bakacağız. Bu ligde kolay maç yok. Elimizden geldiğince takımı diri tutmaya çalışıyoruz. Bugün ortaya çok güzel bir oyun ortaya çıkmadı. Seyir zevki vermedi ama önemli olan kazanmak. 3 puan bizim için çok önemliydi." şeklinde konuştu.
BURAK VE BOATENG'İN DURUMLARI
"Takımımızda 21-22 tane oyuncu var." diyen genç teknik adam, "Fenerbahçe derbisine oynayabilecek oyuncuları çıkartırız. Burak dönebilir derbiye. Boateng kesin döner. 2-3 tane oyuncu haftaya dönebilir." dedi.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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