Sergen Yalçın'dan Burak ve Boateng açıklaması! Derbide... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Burak ve Boateng derbide oynayacak mı? Sergen Yalçın açıkladı

'dan Burak ve Boateng açıklaması! Derbide...

Sergen Yalçın'dan Burak ve Boateng açıklaması! Derbide...

Beşiktaş Teknik Direktörü , 1-0 kazandıkları maçı ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, oynadıkları oyunun bir önemi olmadığını ve artık sonuç odaklı maça çıktıklarını belirtti.

"Oyuncular için zor bir süreç." diyen Beşiktaş Teknik Direktörü , "Bu kadar ara vermek. Bugün zor bir oyundu. 'de de böyle bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 maç arka arkaya oynadık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bütün kurgumuz maçları kazanmak üzerine. Artık oyunun önemi yok, nasıl kazanıyorsak öyle oynayacağız." dedi.

Yalçın, "Önümüze bakacağız. Bu ligde kolay maç yok. Elimizden geldiğince takımı diri tutmaya çalışıyoruz. Bugün ortaya çok güzel bir oyun ortaya çıkmadı. Seyir zevki vermedi ama önemli olan kazanmak. 3 puan bizim için çok önemliydi." şeklinde konuştu.

BURAK VE BOATENG'İN DURUMLARI
"Takımımızda 21-22 tane oyuncu var." diyen genç teknik adam, " derbisine oynayabilecek oyuncuları çıkartırız. Burak dönebilir derbiye. Boateng kesin döner. 2-3 tane oyuncu haftaya dönebilir." dedi.

  1. 13.07.2020
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