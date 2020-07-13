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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Forvet

Forvet Ahmet Çalık

Sarı-kırmızılı takımda forvet oyuncuları Falcao ve Andone'nin yokluğunda dünkü maçta çaresiz kaldı.

Sarı-kırmızılı takımda forvet oyuncuları Falcao ve Andone'nin yokluğunda dünkü maçta çaresiz kaldı. Takımı 1-0 geriye düşen başarılı hoca, 90. dakikada stoper olan 'ı forvet olarak sahaya sürdü. Bu hamle de sonuç getirmeyince Cimbom mücadeleyi kaybetti.
  1. 13.7.2020
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