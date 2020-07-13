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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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yine döküldü

Emre Akbaba yine döküldü

Aslan'ın büyük ümitler beslediği dün yine tel tel döküldü. zamandır hiçbir katkı sunamayan 27 yaşındaki , 'bitse de gitsek' havasındaydı.

Aslan'ın büyük ümitler beslediği dün yine tel tel döküldü. zamandır hiçbir katkı sunamayan 27 yaşındaki , 'bitse de gitsek' havasındaydı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 1.80 boyundaki futbolcuya sosyal medyadan tepki gösterdiler.
  1. 13.7.2020
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