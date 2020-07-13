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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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22. golü yedi

Okan Kocuk 22. golü yedi

yoksa Aslan'ın kalesi düşüyor. Uruguaylı eldivenin Rizespor maçında ayağının kırılması ile kaleyi devralan bu sezon 'de 7 maçta forma giydi.

yoksa Aslan'ın kalesi düşüyor. Uruguaylı eldivenin Rizespor maçında ayağının kırılması ile kaleyi devralan bu sezon 'de 7 maçta forma giydi. Bu periyotta kalesinde 15 gol gördü. Okan kupada da 4 mücadelede 7 gol yemişti. Sarı-kırmızılı taraftarlar gelecek sezon için kaleye mutlaka Muslera'yı aratmayacak birinin transfer edilmesini istiyorlar.
  1. 13.7.2020
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