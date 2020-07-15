"Evinize dönün" mesajına Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş yanıt!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük ses getirerek Monaco'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı alamadığı Radamel Falcao'ya sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sürüyor.

Bir taraftar, yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'a sosyal medyadan "Evinize dönün" mesajı gönderdi. Taron ise bu mesaja "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek yanıt verdi.

"SENEYE DE BURADAYIZ"

Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayan Taron, bir başka taraftarın "Seneye de burada mısınız?" mesajına ise "Tabii ki" diyerek ayrılık iddalarına da noktayı koymuş oldu.

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