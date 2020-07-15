"Evinize dönün" mesajına Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş yanıt! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray "Evinize dönün" mesajına Falcao'nun eşi Lorelei'den flaş yanıt!

"Evinize dönün" mesajına Falcao'nun eşi 'dan flaş yanıt!

"Evinize dönün" mesajına Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş yanıt!

'ın yıldız golcüsü 'nun eşi , bir taraftarın kendisine gönderdiği "Evinize dönün" mesajına "Bizim evimiz Galatasaray" yanıtını verdi.

'ın yaz döneminde büyük ses getirerek Monaco'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı alamadığı 'ya sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sürüyor.

Bir taraftar, yıldız futbolcunun eşi 'a sosyal medyadan "Evinize dönün" mesajı gönderdi. Taron ise bu mesaja "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek yanıt verdi.

"SENEYE DE BURADAYIZ"

üzerinden gelen soruları yanıtlayan Taron, bir başka taraftarın "Seneye de burada mısınız?" mesajına ise "Tabii ki" diyerek ayrılık iddalarına da noktayı koymuş oldu.

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  1. 16.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 00:29
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