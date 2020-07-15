"Evinize dönün" mesajına Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş yanıt!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, bir taraftarın kendisine gönderdiği "Evinize dönün" mesajına "Bizim evimiz Galatasaray" yanıtını verdi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük ses getirerek Monaco'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı alamadığı Radamel Falcao'ya sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sürüyor.
Bir taraftar, yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'a sosyal medyadan "Evinize dönün" mesajı gönderdi. Taron ise bu mesaja "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek yanıt verdi.
"SENEYE DE BURADAYIZ"
Instagram üzerinden gelen soruları yanıtlayan Taron, bir başka taraftarın "Seneye de burada mısınız?" mesajına ise "Tabii ki" diyerek ayrılık iddalarına da noktayı koymuş oldu.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
- 16.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 00:29
- "Evinize dönün" mesajına Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş yanıt!
- Liverpool'da 30 yıllık hasret sona eriyor! İşte kupa teslim tarihi
- Younes Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şok eden talep!
- Galatasaray'ın transfer gözdesi Serkan Kırıntılı şehri terk etti!
- Fenerbahçe'nin gözdesi Muhammed Kudus Ajax ile anlaştı!
- İngiliz ekibi Vedat Muriqi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan teklif
- Yıldız futbolcu açıkladı! "Trabzonspor'da oynamak istiyorum"
- Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları
- Galatasaray özüne dönüyor! Arda Turan ile beraber Semih Kaya ve...
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
"Evinize dönün" mesajına Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan flaş yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.