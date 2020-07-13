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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kafada bitirmiş

Kafada bitirmiş

Sarı-kırmızılar, koronavirüs sonrası lige dönemedi. Dün de Başkent temsilcisine yenildi. Art arta 3. defa mağlup olan ’un galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

, koronavirüs öncesi 'i kasıp kavuruyordu. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen sarı-kırmızılılar, salgın sonrası yeniden başlayan ligde tam anlamıyla stop etti. dün de Ankaragücü'ne kaybetti. 62. dakikada 'nin penaltı golüyle yenik duruma düşen Aslan bir maçı daha çeviremedi. Sahayı boynu bükük terk etti. 1-0'lık mağlubiyetle teknik direktör ve öğrencilerinin 3 puan hasreti 8 karşılaşmaya çıktı.

'ŞU LİG BİR AN ÖNCE BİTSİN'
Cimbom'un maçları artık sarı-kırmızılı taraftarlar için ızdırap olmaya başladı. Galatasaray'ın art arda 8. karşılaşmasını da kazanamaması sonrası taraftarlar "Bu kötü sezon bir an önce bitsin", "Böyle futbol oynanmaz" yorumları yaptılar. Aslan Süper Lig'deki kalan iki maçında önce kendisi gibi koronavirüs sonrası dağılan 'yi ağırlayacak. Son haftada ise 'a konuk olacak. Galatasaray aldığı arka arkaya kötü sonuçların ardından Avrupa Kupaları ihtimalini de iyice azalttı.

İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ
Fatih Terim, maçı 11'inden iki futbolcuyu değiştirdi. İmparator, 'un yerine 17'lik Emin Bayram'a şans tanıdı. Ayrılacağı konuşulan Mariano'yu kenara çekti yerine Marcelo Saracchi 11'de başladı.

  1. 13.7.2020
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