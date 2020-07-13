Kafada bitirmiş
Sarı-kırmızılar, koronavirüs sonrası lige dönemedi. Dün de Başkent temsilcisine yenildi. Art arta 3. defa mağlup olan Cimbom’un galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
'ŞU LİG BİR AN ÖNCE BİTSİN'
Cimbom'un maçları artık sarı-kırmızılı taraftarlar için ızdırap olmaya başladı. Galatasaray'ın art arda 8. karşılaşmasını da kazanamaması sonrası taraftarlar "Bu kötü sezon bir an önce bitsin", "Böyle futbol oynanmaz" yorumları yaptılar. Aslan Süper Lig'deki kalan iki maçında önce kendisi gibi koronavirüs sonrası dağılan Göztepe'yi ağırlayacak. Son haftada ise Antalyaspor'a konuk olacak. Galatasaray aldığı arka arkaya kötü sonuçların ardından Avrupa Kupaları ihtimalini de iyice azalttı.
İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ
Fatih Terim, Alanyaspor maçı 11'inden iki futbolcuyu değiştirdi. İmparator, Ryan Donk'un yerine 17'lik Emin Bayram'a şans tanıdı. Ayrılacağı konuşulan Mariano'yu kenara çekti yerine Marcelo Saracchi 11'de başladı.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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