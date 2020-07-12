Fatih Terim'den Emin Bayram ve Donk açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Emin Bayram ve Donk açıklaması!

'den ve Donk açıklaması!

Fatih Terim'den Emin Bayram ve Donk açıklaması!

Teknik Dİrektörü , Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kritik maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Donk için, "Bileğinde son saniye bir rahatsızlık oldu" diyen deneyimli teknik adam, sahaya kaptan olarak çıkan 17 yaşındaki hakkında ise, "Baktığımız zaman 9 yıldır Galatasaray'da. En eski o. Onun için kaptan yaptık. Kendisini her hatasında affedecek bir hocası ve camiası var" ifadesini kullandı.

Teknik Direktörü , sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Donk ve kaptan olarak sahaya sürdüğü hakkında konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Donk'un bileğinde son saniye bir rahatsızlık oldu. Emin'e şans verdik. Takım kaptanımız da aynı zamanda. Baktığımız zaman 9 yıldır Galatasaray'da. En eski o. Onun için kaptan yaptık. Kendisini her hatasında affedecek bir hocası ve camiası var" ifadesini kullandı.

TFF'YE YABANCI KURALI GÖNDERMESİ!

Fatih Terim, yabancı kuralında değişikliğe giden TFF'ye de flaş bir göndermede bulunup, "TFF, kendinden önceki federasyonlarca aldığı kararları değiştirerek kendi kuralını koymuştur. Hepimiz bu yabancı sınırı kararına uyacağız. Kulüplerimizin kasası zaten dolu, bu kararla dolup taşacak, dünyadaki Türk oyuncu sayısı artacak, buna inancımız tam." dedi.

"TEKNİK ADAMLAR OLARAK TOPLANTI YAPTIK"

Tecrübeli teknik adam son olarak, değişen yabancı kuralı konusunda ekiplerinin teknik direktörleriyle toplantı yaptığını açıkladı. Teknik adamlarla bu konu hakkında fikir alışverişi yaptığını belirten Terim, "Teknik adamlar olarak toplantı yaptık. Sadece maçları kazanıp kaybeden, sonuçlara göre yaşayan insanlar değiliz. Türk futbolunun önemli figürlerindeniz. Futbolun içindeki her konuyu istişare etmesi gereken bir grubuz. Fikirleri sordum. Görüşlerimizi söyledik" dedi.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 18:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'den Emin Bayram ve Donk açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA