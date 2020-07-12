Fatih Terim'den Emin Bayram ve Donk açıklaması!
Galatasaray Teknik Dİrektörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kritik maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Donk için, "Bileğinde son saniye bir rahatsızlık oldu" diyen deneyimli teknik adam, sahaya kaptan olarak çıkan 17 yaşındaki Emin Bayram hakkında ise, "Baktığımız zaman 9 yıldır Galatasaray'da. En eski o. Onun için kaptan yaptık. Kendisini her hatasında affedecek bir hocası ve camiası var" ifadesini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında forma giyemeyen Donk ve kaptan olarak sahaya sürdüğü Emin Bayram hakkında konuştu.
Deneyimli teknik adam, "Donk'un bileğinde son saniye bir rahatsızlık oldu. Emin'e şans verdik. Takım kaptanımız da aynı zamanda. Baktığımız zaman 9 yıldır Galatasaray'da. En eski o. Onun için kaptan yaptık. Kendisini her hatasında affedecek bir hocası ve camiası var" ifadesini kullandı.
TFF'YE YABANCI KURALI GÖNDERMESİ!
Fatih Terim, yabancı kuralında değişikliğe giden TFF'ye de flaş bir göndermede bulunup, "TFF, kendinden önceki federasyonlarca aldığı kararları değiştirerek kendi kuralını koymuştur. Hepimiz bu yabancı sınırı kararına uyacağız. Kulüplerimizin kasası zaten dolu, bu kararla dolup taşacak, dünyadaki Türk oyuncu sayısı artacak, buna inancımız tam." dedi.
"TEKNİK ADAMLAR OLARAK TOPLANTI YAPTIK"
Tecrübeli teknik adam son olarak, değişen yabancı kuralı konusunda Süper Lig ekiplerinin teknik direktörleriyle toplantı yaptığını açıkladı. Teknik adamlarla bu konu hakkında fikir alışverişi yaptığını belirten Terim, "Teknik adamlar olarak toplantı yaptık. Sadece maçları kazanıp kaybeden, sonuçlara göre yaşayan insanlar değiliz. Türk futbolunun önemli figürlerindeniz. Futbolun içindeki her konuyu istişare etmesi gereken bir grubuz. Fikirleri sordum. Görüşlerimizi söyledik" dedi.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 18:28
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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