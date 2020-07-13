Trezeguet sinyali

G.Saray'ın gündeminde yer alan Trezeguet ile ilgili Diagne'den transfer sinyali geldi. Kasımpaşa'da birlikte uyum içinde forma giydiği Trezeguet ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Senegalli futbolcu, son fotoğrafta ise kendisinin ve Trezeguet'nin G.Saray formalı fotoğrafını paylaştı. Taraftarlar, bu fotoğrafa birçok yorum gönderdi.

VİLLA'YI İPTEN ALDI

PREMİER Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Crystal Palace'ı konuk etti. Villa Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 59. dakikalarda Trezeguet kaydetti. Villa, 10 maç aradan sonra 3 puan aldı.