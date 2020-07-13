Trezeguet sinyali
G.Saraylı Diagne, Aslan’ın gündeminde olan eski Kasımpaşalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymiş fotoğrafını paylaştı.
G.Saray'ın gündeminde yer alan Trezeguet ile ilgili Diagne'den transfer sinyali geldi. Kasımpaşa'da birlikte uyum içinde forma giydiği Trezeguet ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Senegalli futbolcu, son fotoğrafta ise kendisinin ve Trezeguet'nin G.Saray formalı fotoğrafını paylaştı. Taraftarlar, bu fotoğrafa birçok yorum gönderdi.
VİLLA'YI İPTEN ALDI
PREMİER Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Crystal Palace'ı konuk etti. Villa Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 59. dakikalarda Trezeguet kaydetti. Villa, 10 maç aradan sonra 3 puan aldı.
- 13.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trezeguet sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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