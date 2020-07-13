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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Trezeguet sinyali

Trezeguet sinyali

G.Saraylı , Aslan’ın gündeminde olan eski Kasımpaşalı futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymiş fotoğrafını paylaştı.

G.Saray'ın gündeminde yer alan Trezeguet ile ilgili 'den transfer sinyali geldi. 'da birlikte uyum içinde forma giydiği Trezeguet ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Senegalli futbolcu, son fotoğrafta ise kendisinin ve nin G.Saray formalı fotoğrafını paylaştı. Taraftarlar, bu fotoğrafa birçok yorum gönderdi.

VİLLA'YI İPTEN ALDI
PREMİER Lig'de 35. hafta karşılaşmasında , 'ı konuk etti. Villa Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 59. dakikalarda Trezeguet kaydetti. Villa, 10 maç aradan sonra 3 puan aldı.

  1. 13.7.2020
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