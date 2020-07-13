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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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‘Emin’ tarihe geçti

‘Emin’ tarihe geçti

17 yaşındaki dün pazubandı taktı ve ’nu geçerek ’ın en genç kaptanı olarak adını tarihe yazdırdı.

MKE Ankaragücü ile , 32'nci hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi başkent ekibi 1-0 kazandı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük bir sürprize imza atarak 'a kaptanlık görevini verdi. Emin Bayram bu görevle birlikte, 'nu geçerek Galatasaray tarihinin en genç kaptanı oldu. 17 yaşındaki olan stoper maç boyu çok çalışsa da büyük bir şanssızlık yaşadı. 60. dakikada Galatasaray savunmasında çıkarken yapılan top kaybının ardından Michalak, Emin Bayram'ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti. Genç futbolcu pozisyonda büyük üzüntü yaşadı.

TERİM: EN ESKİSİ O
Cimbom'un hocası Fatih Terim, maç öncesi, 17 yaşındaki Emin Bayram'ın sahaya kaptan olarak çıkması ile ilgili konuştu. Kurt hoca, "Baktığımız zaman 9 yıldır Galatasaray'da. En eski o. Onun için kaptan yaptık. Kendisini her hatasında affedecek bir hocası ve camiası var. Ona güveniyoruz" ifadesini kullandı.

EMİN: ÖZÜR DİLERİM
Genç yaşında Galatasaray'da kaptanlık onuru yaşayan Emin Bayram, "Fatih Hoca'ya teşekkür ederim. Sorumluluğumun farkındaydım. Elimden geleni yaptım ama gol de benim hatamdan geldi. Penaltıya sebep oldum, özür dilerim. Hatamın telafisini burada uzun yıllar kalarak yapacağım." diye konuştu.

  1. 13.7.2020
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