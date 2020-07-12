Son dakika: Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı!
Alınan son dakika bilgisine göre, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan başkent ekibi Ankaragücü'nde Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesinde Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle Gerson Rodrigues'in kadrodan çıkarıldığını bildirdi.
Başkan Fatih Mert, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takım futbolcularından Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic'in arasında geçen olaya ilişkin, "Doğrudur, tartışma olmuş. Tartışmışlar. Bu nedenle biz akşam maça çıkacak kadromuzdan Gerson Rodrigues'i çıkarttık. Ancak Ante Kulusic oynayacak." diye konuştu.
Başkan Fatih Mert, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de kümede kalma mücadelesine ilişkin, "Sahaya galip gelmek için çıkacağız. İnşallah üçte üç yapıp ligde kalma arzusundayız." dedi.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 17:45
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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