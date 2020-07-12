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12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler MKE Ankaragücü G.Saray maçı öncesi şok! Kadrodan çıkarıldı

Son dakika: 'nde kadrodan çıkarıldı!

Son dakika: Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues kadrodan çıkarıldı!

Alınan son dakika bilgisine göre, 'in 32. haftasında ile karşılaşacak olan başkent ekibi 'nde Kulusic ile kavga eden kadrodan çıkarıldı.

MKE Başkanı Fatih Mert, 'in 32. haftasında 'ı ağırlayacakları maç öncesinde Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle 'in kadrodan çıkarıldığını bildirdi.

Başkan Fatih Mert, yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takım futbolcularından Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic'in arasında geçen olaya ilişkin, "Doğrudur, tartışma olmuş. Tartışmışlar. Bu nedenle biz akşam maça çıkacak kadromuzdan Gerson Rodrigues'i çıkarttık. Ancak Ante Kulusic oynayacak." diye konuştu.

Başkan Fatih Mert, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de kümede kalma mücadelesine ilişkin, "Sahaya galip gelmek için çıkacağız. İnşallah üçte üç yapıp ligde kalma arzusundayız." dedi.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 17:45
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