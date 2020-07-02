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02 Temmuz 2020, Perşembe
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'in fiyatı belli oldu! ve ...

Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ve 'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübünün karşı karşıya geldiği belirtilen transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Dinamo Kiev'in, oyuncusunun bonservisini belirlediğini aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in iki dev kulübü ve 'ın, Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 'e talip olduğu yazılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerin oyuncunun transferi için bir dizi çalışma yürüttüğü belirtilirken, Galatasaray'ın da kısa süre içerisinde resmi teklifini oyuncunun bonservisine sahip olan Dinamo Kiev kulübüne ileteceği belirtilmişti.

UKRAYNA BASINI BONSERVİSİNİ DUYURDU

Ukrayna basını küpürlerine taşıdığı bu haberde önemli bir bilgiyi okuyucularıyla paylaşırken, Dinamo Kiev kulübünün Gerson Rodrigues'e gelecek tekliflere dair tutumunu duyurdu.

Kievli yetkililerin Rodrigues'i kiralık göndermek istememesi şu anda 1. öncelik olarak duruyor. Öte yandan Ukrayna temsilcisinin yöneticileri, oyuncularının fiyatını '2 milyon euro' olarak belirlemiş durumda.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 15:09
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