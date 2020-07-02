Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübünün karşı karşıya geldiği belirtilen Gerson Rodrigues transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Dinamo Kiev'in, oyuncusunun bonservisini belirlediğini aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Ankaragücü'nde kiralık forma giyen Gerson Rodrigues'e talip olduğu yazılmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerin oyuncunun transferi için bir dizi çalışma yürüttüğü belirtilirken, Galatasaray'ın da kısa süre içerisinde resmi teklifini oyuncunun bonservisine sahip olan Dinamo Kiev kulübüne ileteceği belirtilmişti.
UKRAYNA BASINI BONSERVİSİNİ DUYURDU
Ukrayna basını küpürlerine taşıdığı bu haberde önemli bir bilgiyi okuyucularıyla paylaşırken, Dinamo Kiev kulübünün Gerson Rodrigues'e gelecek tekliflere dair tutumunu duyurdu.
Kievli yetkililerin Rodrigues'i kiralık göndermek istememesi şu anda 1. öncelik olarak duruyor. Öte yandan Ukrayna temsilcisinin yöneticileri, oyuncularının fiyatını '2 milyon euro' olarak belirlemiş durumda.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 15:09
- Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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