Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Ankaragücü'nde kiralık forma giyen Gerson Rodrigues'e talip olduğu yazılmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerin oyuncunun transferi için bir dizi çalışma yürüttüğü belirtilirken, Galatasaray'ın da kısa süre içerisinde resmi teklifini oyuncunun bonservisine sahip olan Dinamo Kiev kulübüne ileteceği belirtilmişti.

UKRAYNA BASINI BONSERVİSİNİ DUYURDU

Ukrayna basını küpürlerine taşıdığı bu haberde önemli bir bilgiyi okuyucularıyla paylaşırken, Dinamo Kiev kulübünün Gerson Rodrigues'e gelecek tekliflere dair tutumunu duyurdu.

Kievli yetkililerin Rodrigues'i kiralık göndermek istememesi şu anda 1. öncelik olarak duruyor. Öte yandan Ukrayna temsilcisinin yöneticileri, oyuncularının fiyatını '2 milyon euro' olarak belirlemiş durumda.