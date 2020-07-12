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12 Temmuz 2020, Pazar
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Ankaragücü veda edebilir

Ankaragücü veda edebilir

Ligde bugün G.Saray'la karşılaşacak olan ve son sırada yer alıp 15. Rizespor'un 6 puan gerisinde bulunan sarı- lacivertliler, bu hafta 'e veda edebilir.

Ligde bugün G.Saray'la karşılaşacak olan ve son sırada yer alıp 15. Rizespor'un 6 puan gerisinde bulunan sarı- lacivertliler, bu hafta 'e veda edebilir. Başkent ekibi, 3 puan alamazsa diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara göre son 2 haftaya girilirken düşen ilk ekip olabilir.

  1. 12.7.2020
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