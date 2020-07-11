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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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’dan maske cezası

PFDK’dan maske cezası

, Ankaragücü'nden 'ı, maske takma zorunluluğuna uymaması ve sportmenliğe aykırı hareketten 13 bin 900 TL para cezasına çarptırdı.

, Ankaragücü'nden 'ı, maske takma zorunluluğuna uymaması ve sportmenliğe aykırı hareketten 13 bin 900 TL para cezasına çarptırdı. 'ye de stada girenlere ateş ölçümü yapılmaması ve maske nedeniyle 48 bin TL para cezası verdi.

  1. 11.7.2020
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