PFDK’dan maske cezası

PFDK, Ankaragücü'nden Sedat Ağçay'ı, maske takma zorunluluğuna uymaması ve sportmenliğe aykırı hareketten 13 bin 900 TL para cezasına çarptırdı. Göztepe'ye de stada girenlere ateş ölçümü yapılmaması ve maske nedeniyle 48 bin TL para cezası verdi.