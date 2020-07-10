PFDK'dan corona virüsü cezası! Sedat Ağçay maske takmadığı için...
Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada PFDK'nın Göztepe ve Sedat Ağçay'a corona virüsü (koronavirüs) tedbirleri kapsamında ceza verildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye stadyuma giren kişilerin ateş ölçümü yapılmadan içeri alınmasından ve mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 48 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay'ı da maske takma zorunluluğuna uymaması ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin 900 TL para cezasına çarptırdı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:
"1- GÖZTEPE A.Ş.'nin, stadyuma giren kişilerin ateş ölçümü yapılmadan stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. antrenörü ERKAN AKKOÇ'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir."
- 10.07.2020
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