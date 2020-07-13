Ömer direğe takıldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ömer direğe takıldı

Ömer direğe takıldı

Ömer direğe takıldı

, Ankaragücü karşılaşmasında rakip kaleye fazla yüklenemedi.

, Ankaragücü karşılaşmasında rakip kaleye fazla yüklenemedi. İkinci devrede tehlikeli yerden kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına ve Jean Michael Seri geçti. Ömer sol ayağıyla düzgün bir vuruş gerçekleştirdi. Başkent ekibinin kalecisi Ricardo'yu geçen top kale direğine takıldı. Aslan ardından golü yedi.
  1. 13.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömer direğe takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA