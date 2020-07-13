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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Ömer ve Seri sarıda geçti

Ömer ve Seri sarıda geçti

Sarı-kırmızılı ekipte Ankaragücü maçı öncesinde iki futbolcu sınırında bulunuyordu.

Sarı-kırmızılı ekipte Ankaragücü maçı öncesinde iki futbolcu sınırında bulunuyordu. ile Seri, dün kart görmeleri halinde ligin 32. haftasında Stadyumu'ndaki maçında forma giyemeyecekti. İkisi de kart görmedi.
  1. 13.7.2020
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