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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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: Tamir edeceğiz

Fatih Terim: Tamir edeceğiz

Terim bu sezondan ümidi kesti: “İstatistiklerimiz yerlerde. olarak buna alışık değiliz. Kaybetmeye değil vazgeçmeye üzülüyorum. Bu yıl yukarıda bir konum artık zor. Seneye tamir edeceğiz.”

Teknik Direktörü ligde artık üst sıralarda yer almalarının zor olduğunu belirtirken, kadroda yer almayan Falcao ve Lemina'ya gönderme yaptı. Tecrübeli hoca, "İstatistiklerimiz yerlerde. Galatasaray olarak biz buna alışık değiliz. Herhalde yukarıda bir konum artık zor. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, bu da beni çok üzüyor. Kaybetmeye değil de vazgeçmeye üzülüyorum" dedi.

MAÇA ASILMADIK!

Penaltıya neden olan Emin Bayram için, "Genç, hatalar yapacak. Arkadaşlarının Emin'i kurtarmak için maça asılmalarını beklerdim, takım oyunu budur" diyen Terim, "Falcao ve Lemina'nın son 2 haftada forma giyeceğini sanmıyorum. Keşke , Alanya, maçlarında beraber olabilseydik! Ancak oyuncuların da onları aratmaması lazım. Yöneticlerle kolları sıvayıp, tamir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ KARARI ETKİLEMEK DEĞİL

Fatih Terim, değişen yabancı kuralıyla ilgili 'de görev yapan kendi önerisiyle toplantı yaptıklarını da söyledi. Tecrübeli hoca, "Sadece maçları kazanıp kaybeden, sonuçlara göre yaşayan insanlar değiliz. Türk futbolunun önemli figürlerindeniz. Futbolun içindeki her konuyu istişare etmesi gereken bir grubuz. Fikirleri sordum. Görüşlerimizi söyledik. Amacımız kararı etkilemek değil" dedi. Terim, yabancı sınırlamasını ise yine eleştirerek, " kural koydu. Mutlaka uyacağız. Kulüplerimizin kasası zaten dolu. Bu kararla dolup taşacak!" yorumunu yaptı.

  1. 13.7.2020
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