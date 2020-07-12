Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon...

Southampton'dan gelen Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina'nın sık sık sakatlanması ve bu nedenle ligde tam 17 maçı kaçırması nedeniyle bir sezon daha kiralanması beklenmezken Seri için de durumu Galatasaray'ın Şampiyonalar Ligi'ne katılım hakkı elde edip edemeyeceği gösterecek.