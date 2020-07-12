Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon...

Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Sezon başında kadrosuna kattığı Michael Seri'nin geleceğine ilişkin planı yaptı. Peki, Seri Galatasaray'da kalacak mı? İşte cevabı...
12 Temmuz 2020 Pazar 09:37 Güncelleme: 12.07.2020 09:37
Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon...

G.Saray'da son haftalarda alınan sonuçlar kötü olsa da orta sahadaki oyunu ile sınıfı geçen isimler arasında yer alan Jean Michael Seri'nin takımdaki geleceğini son 3 hafta netleştirecek.

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Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon...

Henry Onyekuru ve Florin Andone'den sonra sezon bitiminde Mario Lemina ile de yolların ayrılması beklenirken, Seri'nin durumunu ise sarı kırmızılıların ligi tamamlayacağı pozisyon belirleyecek.

Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon...

Southampton'dan gelen Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina'nın sık sık sakatlanması ve bu nedenle ligde tam 17 maçı kaçırması nedeniyle bir sezon daha kiralanması beklenmezken Seri için de durumu Galatasaray'ın Şampiyonalar Ligi'ne katılım hakkı elde edip edemeyeceği gösterecek.

Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon...

DEVLER LİGİ'NE BAĞLI
Ligde 52 puan ile 5. sırada bulunan Galatasaray, Devler Ligi için bilet alamazsa, yıllık maliyeti yüksek olan Seri'ye de sezon sonunda veda edilecek.

Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon...

Hürriyet'in hbaerine göre, Fulham Kulübü'nden 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan ve 2.8 milyon Euro garanti para alan Seri'nin kulübe bu sezonki maliyeti 5 milyon Euro.

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