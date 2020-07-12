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Seri'nin Galatasaray akıbeti belli oldu! Gelecek sezon...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Sezon başında kadrosuna kattığı Michael Seri'nin geleceğine ilişkin planı yaptı. Peki, Seri Galatasaray'da kalacak mı? İşte cevabı...
12 Temmuz 2020 Pazar 09:37
Güncelleme: 12.07.2020 09:37
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G.Saray'da son haftalarda alınan sonuçlar kötü olsa da orta sahadaki oyunu ile sınıfı geçen isimler arasında yer alan Jean Michael Seri'nin takımdaki geleceğini son 3 hafta netleştirecek.
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Henry Onyekuru ve Florin Andone'den sonra sezon bitiminde Mario Lemina ile de yolların ayrılması beklenirken, Seri'nin durumunu ise sarı kırmızılıların ligi tamamlayacağı pozisyon belirleyecek.
Southampton'dan gelen Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina'nın sık sık sakatlanması ve bu nedenle ligde tam 17 maçı kaçırması nedeniyle bir sezon daha kiralanması beklenmezken Seri için de durumu Galatasaray'ın Şampiyonalar Ligi'ne katılım hakkı elde edip edemeyeceği gösterecek.
DEVLER LİGİ'NE BAĞLI Ligde 52 puan ile 5. sırada bulunan Galatasaray, Devler Ligi için bilet alamazsa, yıllık maliyeti yüksek olan Seri'ye de sezon sonunda veda edilecek.
Hürriyet'in hbaerine göre, Fulham Kulübü'nden 1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan ve 2.8 milyon Euro garanti para alan Seri'nin kulübe bu sezonki maliyeti 5 milyon Euro.