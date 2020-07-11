Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...

Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...

Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak gösterdiği performans ve istikrarsız oyunuyla adeta hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun attığı 1 golünün değeri milyonları buldu. İşte detaylar...
11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:51 Güncelleme: 11.07.2020 17:51
Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...

Galatasaray'da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...

Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.

Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...

Galatasaray'a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro alıyor.

Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe 1 golün maliyeti 454 bin Euro (3.5 milyon TL) oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA