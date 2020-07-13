Beşiktaşlı N'Koudou Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan N'Koudou, 80. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, 33. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de bu sezon üç kez sarı kart görerek ceza sınırında olan N'Koudou, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 80. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı.
Bu kartla cezalı duruma düşen Fransız oyuncu, ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbi maçta forma giyemeyecek.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 00:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı N'Koudou Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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