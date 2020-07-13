Beşiktaşlı N'Koudou Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Beşiktaşlı N'Koudou derbisinde cezalı duruma düştü

Beşiktaşlı N'Koudou Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü

'ın 'u 1-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan N'Koudou, 80. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, 33. haftadaki derbisinde forma giyemeyecek.

'ta Georges-Kevin N'Koudou derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

'de bu sezon üç kez görerek ceza sınırında olan N'Koudou, BtcTurk maçının 80. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla cezalı duruma düşen Fransız oyuncu, ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbi maçta forma giyemeyecek.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 00:27
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