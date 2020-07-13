Buyur burdan yak!
Beşiktaş'ta Victor Ruiz için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulübe alacakları için ihtarname gönderen Victor Ruiz’e ödeme yapılamadı. İspanyol savunmacıya sözleşme fesih hakkı doğdu.
Mali konularla boğuşan Beşiktaş'ta bir de Victor Ruiz sıkıntısı baş gösterdi. İspanyol stoper geçtiğimiz günlerde mart, nisan ve mayıs aylarına ait maaşlarının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtarname göndermişti. Ödeme konusunda yasal süre önceki gün sona erdi. Büyük gelir kaybına uğradığı pandemi döneminde daha da ağırlaşan yönetim, Ruiz'e ödeme yapamadı. Sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'den transfer edilen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu ödeme yapılmaması nedeniyle serbest kalmak için FIFA'ya başvurma hakkı kazandı. Yıllık net 1.8 milyon Euro kazanan Ruiz'in FIFA'ya gitmesi halinde 2022'de bitecek sözleşmesini feshederek serbest kalabileceği belirtildi.
- 13.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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