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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Buyur burdan yak!

Buyur burdan yak!

'ta için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulübe alacakları için ihtarname gönderen Victor Ruiz’e ödeme yapılamadı. İspanyol savunmacıya sözleşme fesih hakkı doğdu.

Mali konularla boğuşan 'ta bir de sıkıntısı baş gösterdi. İspanyol stoper geçtiğimiz günlerde mart, nisan ve mayıs aylarına ait maaşlarının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtarname göndermişti. Ödeme konusunda yasal süre önceki gün sona erdi. Büyük gelir kaybına uğradığı pandemi döneminde daha da ağırlaşan yönetim, Ruiz'e ödeme yapamadı. Sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında Villarreal'den transfer edilen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu ödeme yapılmaması nedeniyle serbest kalmak için 'ya başvurma hakkı kazandı. Yıllık net 1.8 milyon Euro kazanan Ruiz'in FIFA'ya gitmesi halinde 2022'de bitecek sözleşmesini feshederek serbest kalabileceği belirtildi.

  1. 13.7.2020
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