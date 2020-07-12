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Beşiktaş'ta iki yıldızın corona virüsü testleri yine pozitif çıktı!
Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda iki futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Son gelen haberlere göre dün yapılan testlerin sonucunun da yine pozitif olduğu bildirildi. İki ismin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsiz. İşte detaylar...
12 Temmuz 2020 Pazar 09:37
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Beşiktaş'ta 30 Haziran'da yapılan Covid-19 testleri sonrası iki futbolcuda Covid-19'a rastlandığı açıklanmıştı.
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Corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerin Umut Nayir ile Adem Ljajic olduğu ifade edildi. İki futbolcu da yaklaşık iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor.
Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlılarda önceki gün iki oyuncuya yeniden test yapılırken, bunların sonuçları da pozitif çıktı.
Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri ve antrenmana çıkmamaları istendi.
DERBİDEKİ DURUMLARI BELİRSİZ
Umut ve Ljajic'e yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda Malatya deplasmanına gidemeyecek olan iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.
Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, iki futbolcunun sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Ljajic'i Fenerbahçe maçına yetiştirmeyi hedefliyorduk. Allah her iki oyuncumuza da şifalar versin" dedi.